T2 запустила в Свердловской области технологию звонков в сети 4G

Posted 10 октября, 05:16
Published 10 октября, 05:16
Modified 10 октября, 05:18
Updated 10 октября, 05:18
С начала октября звонки с высоким качеством передачи речи доступны всем клиентам оператора — как действующим, так и новым или перенесшим номер в сеть T2. В Свердловской области технология VoLTE доступна более чем на 500 моделях мобильных устройств 15 крупнейших производителей абонентского оборудования — от привычных iPhone, Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix.
Для использования звонков в 4G клиенту достаточно включить опцию VoLTE в настройках своего смартфона. Звонки в сети LTE при этом тарифицируются как обычный голосовой трафик, не расходуя включенный в тариф пакет мобильного интернета. Еще одно важное преимущество технологии — возможность поддерживать передачу данных во время разговора. Клиент может ответить на звонок, продолжая пользоваться мобильным интернетом.
Антон Антонов, коммерческий директор макрорегиона «Урал» T2:
В этом году мы значительно расширили наши сети 4G и модернизировали оборудование. Выросла не только скорость загрузки данных, но и емкость сети LTE. Запуск технологии VoLTE — логичное продолжение этой работы. Уверен, наши клиенты высоко оценят преимущества VolTE. А мы продолжим развивать сеть и цифровые сервисы T2.