T2 запустила в Свердловской области технологию звонков в сети 4G

С начала октября звонки с высоким качеством передачи речи доступны всем клиентам оператора — как действующим, так и новым или перенесшим номер в сеть T2. В Свердловской области технология VoLTE доступна более чем на 500 моделях мобильных устройств 15 крупнейших производителей абонентского оборудования — от привычных iPhone, Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix.