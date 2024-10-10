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Posted 10 октября, 05:16

Published 10 октября, 05:16

Modified 10 октября, 05:18

Updated 10 октября, 05:18

T2 запустила в Свердловской области технологию звонков в сети 4G

T2 запустила в Свердловской области технологию звонков в сети 4G

10 октября 2024, 05:16
Фото: T2
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Мобильный оператор T2 запустил для всех клиентов в регионе технологию Voice over LTE (VoLTE). Она обеспечивает возможность совершать звонки в сети 4G, быстрое соединение с вызываемым абонентом и высокое качество передачи речи.

С начала октября звонки с высоким качеством передачи речи доступны всем клиентам оператора — как действующим, так и новым или перенесшим номер в сеть T2. В Свердловской области технология VoLTE доступна более чем на 500 моделях мобильных устройств 15 крупнейших производителей абонентского оборудования — от привычных iPhone, Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix.

Для использования звонков в 4G клиенту достаточно включить опцию VoLTE в настройках своего смартфона. Звонки в сети LTE при этом тарифицируются как обычный голосовой трафик, не расходуя включенный в тариф пакет мобильного интернета. Еще одно важное преимущество технологии — возможность поддерживать передачу данных во время разговора. Клиент может ответить на звонок, продолжая пользоваться мобильным интернетом.

Антон Антонов, коммерческий директор макрорегиона «Урал» T2:

В этом году мы значительно расширили наши сети 4G и модернизировали оборудование. Выросла не только скорость загрузки данных, но и емкость сети LTE. Запуск технологии VoLTE — логичное продолжение этой работы. Уверен, наши клиенты высоко оценят преимущества VolTE. А мы продолжим развивать сеть и цифровые сервисы T2.
#Бизнес#Россия#Свердловская область#Интернет#4G#Смартфон#Samsung#Екатеринбург#Урал#T2
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