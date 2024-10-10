«Цифровой диктант» за первые часы написали свыше 50 тысяч человек

Posted 10 октября, 20:05
Published 10 октября, 20:05
Modified 10 октября, 20:05
Updated 10 октября, 20:05
Диктант будет проходить с 10 по 28 октября, и в нем смогут участвовать жители всех субъектов Российской Федерации.
Открытие прошло в формате ток-шоу, где ведущими стали Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог проекта, а также амбассадор RUTUBE, телеведущая и блогер Женя Искандарова. В ходе ток-шоу представители бизнеса и госструктур обсудили основные цели проведения акции на текущий год и поделились успехами предыдущего сезона, пишет nashgorod.ru.
С приветственным словом к участникам выступил Евгений Хасин, исполняющий обязанности директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он отметил, что «Цифровой диктант» — это не просто тест, а важное событие, подчеркивающее, что учиться никогда не поздно, а навыкам в цифровой сфере нужно уделять постоянное внимание в условиях быстро развивающихся технологий.
Акция представляет собой исключительную возможность для людей всех возрастов, от студентов до пенсионеров, для всех, кто занимается цифровыми технологиями, повысить свою грамотность.
В этом году организатором мероприятия выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), а информационным партнером является медиахолдинг 1MI.
Как отметил директор РАЭК и идеолог «Цифрового диктанта» Сергей Гребенников, данная всероссийская акция способствует созданию безопасной интернет-среды для всех пользователей Рунета, включая детей и взрослых. Она также поддерживает общество, бизнес и государственные структуры в борьбе с киберугрозами в Сети.
Каждый год для проведения «Цифрового диктанта» свои двери открывают образовательные учреждения — школы, высшие учебные заведения и библиотеки. В 2024 году жители разных регионов смогут принять участие в «Цифровом диктанте» в сотнях библиотек по всей стране.
После официальной части участники прошли диктант прямо на площадке «Авито».
Напомним, что пройти «Цифровой диктант» и проверить себя на знание основ цифровой грамотности может каждый с 10 по 28 октября на официальном сайте цифровойдиктант.рф.
Также на официальном сайте акции размещена интерактивная карта, которая показывает работу очных региональных площадок, где каждый сможет пройти «Цифровой диктант», а также послушать образовательные лекции и мастер-классы.