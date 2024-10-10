«Цифровой диктант» за первые часы написали свыше 50 тысяч человек

С приветственным словом к участникам выступил Евгений Хасин, исполняющий обязанности директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он отметил, что «Цифровой диктант» — это не просто тест, а важное событие, подчеркивающее, что учиться никогда не поздно, а навыкам в цифровой сфере нужно уделять постоянное внимание в условиях быстро развивающихся технологий.