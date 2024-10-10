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Posted 10 октября, 10:00

Published 10 октября, 10:00

Modified 10 октября, 10:03

Updated 10 октября, 10:03

Улицы Екатеринбурга заметает снегом

Улицы Екатеринбурга заметает снегом

10 октября 2024, 10:00
Фото: Е1
В Екатеринбурге выпал мощный снегопад. Первый снег пришел в город днем 10 октября 2024 года.

Так, снег выпал на ВИЗе, в центре и других районах города. В аэропорту Кольцово отмен или задержек рейсов нет, самолеты летают согласно расписанию.

Самолеты, отправившихся в Ереван и в Самару, перед рейсом обработали специальной жидкостью от обледенения, рассказали Е1 представители аэропорта.

Фото: Е1

В сервисе «Яндекс. Погода» указано, что снегопад к вечеру станет сильнее и будет идти всю ночь.

Напомним, 10 октября 2024 года снегопад также пришел в Нижний Тагил, Нижнюю Салду, Кушву и другие областные города. Из-за обильного снега на трассах осложнилось движение.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Снег#Осадки#Снегопад#Окружающая среда#Природа#Улицы#Осень#Екатеринбург#Горожане
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