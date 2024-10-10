Улицы Екатеринбурга заметает снегом

Posted 10 октября, 10:00
Published 10 октября, 10:00
Modified 10 октября, 10:03
Updated 10 октября, 10:03
Так, снег выпал на ВИЗе, в центре и других районах города. В аэропорту Кольцово отмен или задержек рейсов нет, самолеты летают согласно расписанию.
Самолеты, отправившихся в Ереван и в Самару, перед рейсом обработали специальной жидкостью от обледенения, рассказали Е1 представители аэропорта.
В сервисе «Яндекс. Погода» указано, что снегопад к вечеру станет сильнее и будет идти всю ночь.
Напомним, 10 октября 2024 года снегопад также пришел в Нижний Тагил, Нижнюю Салду, Кушву и другие областные города. Из-за обильного снега на трассах осложнилось движение.