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Posted 10 октября, 13:30

Published 10 октября, 13:30

Modified 10 октября, 13:32

Updated 10 октября, 13:32

«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Египет

«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Египет

10 октября 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney
Из Екатеринбурга снова можно улететь в Египет.

Улететь на Землю фараонов из Екатеринбурга можно будет дважды в неделю на лайнерах Airbus A321neo, начиная с 28 октября.

Полеты будут осуществляться в два египетских курортных города: Шарм-эш-Шейх и Хургаду. В первый город полеты будут выполняться из аэропорта Кольцово до двух раз в неделю, а во второй чаще — до трех раз в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Ранее в Челябинск прилетело три лишних самолета из Екатеринбурга.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Египет#Аэропорт#Полет#Екатеринбург
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