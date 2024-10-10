«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Египет

Posted 10 октября, 13:30
Published 10 октября, 13:30
Modified 10 октября, 13:32
Updated 10 октября, 13:32
Улететь на Землю фараонов из Екатеринбурга можно будет дважды в неделю на лайнерах Airbus A321neo, начиная с 28 октября.
Полеты будут осуществляться в два египетских курортных города: Шарм-эш-Шейх и Хургаду. В первый город полеты будут выполняться из аэропорта Кольцово до двух раз в неделю, а во второй чаще — до трех раз в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Ранее в Челябинск прилетело три лишних самолета из Екатеринбурга.