«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Египет

Полеты будут осуществляться в два египетских курортных города: Шарм-эш-Шейх и Хургаду. В первый город полеты будут выполняться из аэропорта Кольцово до двух раз в неделю, а во второй чаще — до трех раз в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.