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Posted 10 октября, 07:44

Published 10 октября, 07:44

Modified 10 октября, 07:46

Updated 10 октября, 07:46

Аэропорт Екатеринбурга перестал принимать самолеты из-за ЧП

В Челябинск прилетело три лишних самолета из Екатеринбурга

10 октября 2024, 07:44
Фото: 1MI

Аэропорт Екатеринбурга перестал принимать самолеты из-за ЧП

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово перестали садиться самолеты из-за ЧП.

Самолет «Астана — Екатеринбург» был вынужден совершить экстренную посадку в Екатеринбурге из-за неисправного шасси, из-за этого работа аэропорта встала на несколько часов, сообщают в пресс-службе Кольцово.

Самолет по итогу сел удачно, пассажиров эвакуировали, а оперативные службы, встречавшие борт, отбуксировали его на стоянку. Из-за этого трем самолетам из разных уголков мира пришлось лететь в Челябинск.

Напомним, что 8 октября в Кольцово задержали вылет на 2 часа из-за сообщения о ложном минировании. Пассажирам пришлось не только ждать долгожданной посадки, но и повторно проходить досмотр.

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