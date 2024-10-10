В Челябинск прилетело три лишних самолета из Екатеринбурга

Posted 10 октября, 07:44
Published 10 октября, 07:44
Modified 10 октября, 07:46
Updated 10 октября, 07:46
Самолет «Астана — Екатеринбург» был вынужден совершить экстренную посадку в Екатеринбурге из-за неисправного шасси, из-за этого работа аэропорта встала на несколько часов, сообщают в пресс-службе Кольцово.
Самолет по итогу сел удачно, пассажиров эвакуировали, а оперативные службы, встречавшие борт, отбуксировали его на стоянку. Из-за этого трем самолетам из разных уголков мира пришлось лететь в Челябинск.
Напомним, что 8 октября в Кольцово задержали вылет на 2 часа из-за сообщения о ложном минировании. Пассажирам пришлось не только ждать долгожданной посадки, но и повторно проходить досмотр.