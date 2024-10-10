В Екатеринбурге очереди на шиномонтаж расписаны на несколько недель вперед

Posted 10 октября, 06:08
Published 10 октября, 06:08
Modified 10 октября, 06:10
Updated 10 октября, 06:10
В столице Урала с началом снегопадов образовались огромные очереди в шиномонтажи города. Желающим поменять летние шины на зимние придется подождать.
Для тех, кто вспомнил об этом только сейчас, ожидание продлится от одной до нескольких недель. Это зависит от того, сколько денег автолюбители готовы потратить за данную услугу.
Издание Е1 провело мониторинг шиномонтажей и выяснило, что сезонная смена резины в разных сервисах стоит от 1300 до 4000. Для примера узнавали стоимость на автомобиль Hyundai Solaris.
Дешевле всего обойдется поменять резину в сервисном центре «Колеса даром». Однако ждать свой очереди придется аж до ноября. В других сервисах услуга стоит от 2400 до 4000 тысяч рублей, а время ожидания составит около недели.
Ранее свердловская Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю.