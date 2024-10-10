В Екатеринбурге службу доставки роллов закрыли на месяц из-за антисанитарии

Posted 10 октября, 06:22
Published 10 октября, 06:22
Modified 10 октября, 06:24
Updated 10 октября, 06:24
Службу доставки роллов «Быстрый лось» временно закрыли. Запрет на работу организации наложен на один месяц. На сайте компании уже появилась информация, что доставка временно не осуществляется.
Данные меры приняты после того, как Роспотребнадзор выявил, что в готовой продукции находится кишечная палочка и сальмонеллез. Поводом для проверки послужило отравление 7-летнего ребенка и нескольких взрослых.
В ходе проверки выяснилось, что в цехе для приготовления пищи нет даже раковин с водой, а персонал работает с поддельными медицинскими книжками.
Цех по производству роллов опечатали, сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге 14-летний подросток поел роллов и попал в больницу с отравлением.