В Екатеринбурге в шиномонтаже нашли тело владельца

Posted 10 октября, 09:19
Published 10 октября, 09:19
Modified 10 октября, 09:21
Updated 10 октября, 09:21
Происшествие случилось, 10 октября, утром, в сервисе «Autоуниверсал» на Химмаше.
Жители города приехали для сезонной смены резины и увидели у здания толпу людей. Дверь в помещение была заперта. В окно екатеринбуржцы увидели страшную картину. Внутри помещения был повешанный на автомобильном тросе владелец.
По мнению очевидцев, сделать такое самому невозможно.
Одного из мужчин хозяин сервиса накануне не успел принять и предложил заехать с утра. Он был в хорошем настроении.
На место происшествия выехали силовики и скорая помощь. Сейчас разыскивают собственника помещения на улице Торговой, 4в, чтобы не взламывать дверь, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле нашли тело мужчины на детской площадке.