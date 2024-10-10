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Posted 10 октября, 09:19

Published 10 октября, 09:19

Modified 10 октября, 09:21

Updated 10 октября, 09:21

В Екатеринбурге в шиномонтаже нашли труп владельца

В Екатеринбурге в шиномонтаже нашли тело владельца

10 октября 2024, 09:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в шиномонтаже нашли труп владельца

В Екатеринбурге в шиномонтаже нашли тело владельца. Труп висел на автомобильном тросе.

Происшествие случилось, 10 октября, утром, в сервисе «Autоуниверсал» на Химмаше.

Жители города приехали для сезонной смены резины и увидели у здания толпу людей. Дверь в помещение была заперта. В окно екатеринбуржцы увидели страшную картину. Внутри помещения был повешанный на автомобильном тросе владелец.

По мнению очевидцев, сделать такое самому невозможно.

Одного из мужчин хозяин сервиса накануне не успел принять и предложил заехать с утра. Он был в хорошем настроении.

На место происшествия выехали силовики и скорая помощь. Сейчас разыскивают собственника помещения на улице Торговой, 4в, чтобы не взламывать дверь, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле нашли тело мужчины на детской площадке.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ЧП#18+#Екатеринбург#Умер#Инцидент
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