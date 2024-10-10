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Posted 10 октября, 12:34

Published 10 октября, 12:34

Modified 10 октября, 12:36

Updated 10 октября, 12:36

В Екатеринбурге вынесли приговор 79-летнему водителю за смертельное ДТП

В Екатеринбурге вынесли приговор 79-летнему водителю за смертельное ДТП

10 октября 2024, 12:34
Фото: 1MI
Сюжет
Пенсионер насмерть сбил пешеходов на Уралмаше в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 79-летнего водителя, который сбил двух человек, вынесли приговор. Он отправится в тюрьму на 2 года.

79-летнего мужчину признали виновным в ДТП, в котором погибли 2 человека. Орджоникидзевский районный суд отправил его в колонию-поселение на 2 года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что сам инцидент произошел 17 октября на Уралмаше в Екатеринбурге. Пожилой водитель не справился с управлением и влетел в остановку, где стояли люди. Два человека погибли, один получил множественные травмы.

Данный инцидент вызвал немало споров в обществе. Так, например, силовикам удалось выяснить, что мужчина является инвалидом III группы, а водить им запрещено. Сам водитель рассказал, что перед ДТП у него кольнуло в сердце.

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