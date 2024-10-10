В Нижнем Тагиле бывшему следователю подожгли машину

Posted 10 октября, 13:45
Published 10 октября, 13:45
Modified 10 октября, 13:47
Updated 10 октября, 13:47
Сообщается, что у силовиков есть видео с камер видеонаблюдения, где видно, что неизвестный в маске бросает коктейль Молотова в машину и та быстро загорается, пишет «Уральский меридиан».
В полиции сообщили, что уже возбудили уголовное дело, которое будет контролировать начальник управления МВД.
Напомним, что в Нижнем Тагиле два молодых человека подожгли дверь пенсионерки-волонтерки. Ее удалось спасти, а злоумышленников уже задержать.