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Posted 10 октября, 13:45

Published 10 октября, 13:45

Modified 10 октября, 13:47

Updated 10 октября, 13:47

В Нижнем Тагиле бывшему следователю подожгли машину

В Нижнем Тагиле бывшему следователю подожгли машину

10 октября 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле бывшему следователю, который сейчас работает адвокатом, подожгли машину. В полиции возбудили уголовное дело.

Сообщается, что у силовиков есть видео с камер видеонаблюдения, где видно, что неизвестный в маске бросает коктейль Молотова в машину и та быстро загорается, пишет «Уральский меридиан».

В полиции сообщили, что уже возбудили уголовное дело, которое будет контролировать начальник управления МВД.

Напомним, что в Нижнем Тагиле два молодых человека подожгли дверь пенсионерки-волонтерки. Ее удалось спасти, а злоумышленников уже задержать.

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