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Posted 10 октября, 11:21

Published 10 октября, 11:21

Modified 10 октября, 11:23

Updated 10 октября, 11:23

В Нижний Тагил едет новый полпред УрФО Артем Жога

В Нижний Тагил едет новый полпред УрФО Артем Жога

10 октября 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
В Нижний Тагил на Уралвагонзавод едет недавно назначенный полпред УрФО Артем Жога.

Кортеж новоиспеченного чиновника заметили в Екатеринбурге. Источник журналистов подтвердил, что он едет осматривать важное оборонное предприятие в Нижнем Тагиле — Уралвагонзавод, пишет URA.RU.

Напомним, что Артема Жогу назначил президент РФ на должность полпреда УрФО 3 октября. Он уже успел провести встречу со всеми губернаторами округа.

15 февраля на Уралвагонзавод прилетал и президент России Владимир Путин. Он осматривал производственные цеха, где создают обмундирование для бойцов СВО.

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