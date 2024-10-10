В Нижний Тагил едет новый полпред УрФО Артем Жога

Posted 10 октября, 11:21
Published 10 октября, 11:21
Modified 10 октября, 11:23
Updated 10 октября, 11:23
Кортеж новоиспеченного чиновника заметили в Екатеринбурге. Источник журналистов подтвердил, что он едет осматривать важное оборонное предприятие в Нижнем Тагиле — Уралвагонзавод, пишет URA.RU.
Напомним, что Артема Жогу назначил президент РФ на должность полпреда УрФО 3 октября. Он уже успел провести встречу со всеми губернаторами округа.
15 февраля на Уралвагонзавод прилетал и президент России Владимир Путин. Он осматривал производственные цеха, где создают обмундирование для бойцов СВО.