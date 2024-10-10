В РЭО сообщили о возможности уплаты долга за вывоз ТКО через «Госуслуги»

Он отметил, что РЭО проводит соответствующую работу с Министерством строительства и ЖКХ. По его словам, ведомство планирует до нового года запустить на сервисе «Госуслуги» функционал, связанный с платежами за ЖКУ, чтобы задолженность можно было уплатить прямо на портале, а также получить уведомление о том, что организация намеревается обратиться в суд.