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Posted 10 октября, 11:24

Published 10 октября, 11:24

Modified 10 октября, 11:24

Updated 10 октября, 11:24

В РЭО сообщили о возможности уплаты долга за вывоз ТКО через «Госуслуги»

В РЭО сообщили о возможности уплаты долга за вывоз ТКО через «Госуслуги»

10 октября 2024, 11:24
Фото: 1MI
Российским экологическим оператором будет рассмотрена возможность уплаты долгов за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов через сервис «Госуслуги».

Как сообщает портал 56orb.ru, об этом в рамках сессии «Организационно-экономические проблемы функционирования региональных операторов по обращению с ТКО в России» рассказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Он отметил, что РЭО проводит соответствующую работу с Министерством строительства и ЖКХ. По его словам, ведомство планирует до нового года запустить на сервисе «Госуслуги» функционал, связанный с платежами за ЖКУ, чтобы задолженность можно было уплатить прямо на портале, а также получить уведомление о том, что организация намеревается обратиться в суд.

Макрушин также поддержал инициативу Бориса Прокопьева, исполнительного директора ассоциации «Чистая страна», по учитыванию в тарифе расходов, связанных с госпошлинами, и по безнадежным долгам. Проект соответствующего нормативно-правового акта РЭО уже направил в ФАС и Минприроды РФ.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, рассказал об уровне собираемости платежей за вывоз ТКО среди россиян. Он отметил, что тариф граждан является источником финансирования сортировки и собирается дисциплинированно. Средний показатель по России составляет 93,5 процента. В данном списке существуют как лидеры, Северо-Запад и ЦФО, так и отстающие, Дальний Восток и Северо-Кавказский округ. Буцаев добавил, что с точки зрения платежей граждан проблема с финансированием данной отрасли решена.

Всего в России действуют 274 зоны деятельности региональных операторов. 184 организации в 260 зонах оказывают коммунальную услугу.

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