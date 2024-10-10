В РФ уже 2 млн человек воспользовались зонами самообслуживания в отделениях почты

Posted 10 октября, 16:41
Published 10 октября, 16:41
Modified 10 октября, 16:43
Updated 10 октября, 16:43
Более чем в тысяче самых загруженных отделений «Почты России» от Калининградской области до ДВФО со второго квартала 2024 года заработали зоны самообслуживания. В них можно самостоятельно подготовить письма и другие отправления к последующей пересылке.
«Почта России» планомерно продолжает производить замену персональных компьютеров на специальные киоски, оборудованные весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и электронной кассой. Впоследствии киоски будут оснащены камерами, микрофонами и системами бесконтактной передачи почтовых отправлений. Переоборудование киосков самообслуживания планируется закончить в следующем году, пишут Новые Известия.
Согласно заявлению первого заместителя генерального директора «Почты России» Максима Цыпина, новый формат положительно оценили в почтовых отделениях с самой высокой проходимостью. Зоны самообслуживания стали популярны среди отправителей, а нагрузка на операторов значительно снизилась.
Проведя анализ итогов работы в течение первых месяцев, в организации решили расширить географию проекта на отделения по всей Российской Федерации.