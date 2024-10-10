В шкафу вместе с вещами храню рулон туалетной бумаги: этот трюк изменил мою жизнь

Posted 10 октября, 12:20
Published 10 октября, 12:20
Modified 10 октября, 12:22
Updated 10 октября, 12:22
Ложиться на плохо пахнущее постельное белье как минимум неприятно, да и на качество сна это влияет отрицательно. Вот почему так важно, чтобы простыни и пододеяльники не слеживалось в шкафу. Добиться того, чтобы вещи, которые долго лежат на полках, приятно пахли, можно одним простым способом.
Положите в шкаф рулон туалетной бумаги. Сегодня в продаже имеются гигиенические изделия с разными ароматами. Если они вам не по душе, то можно сбрызнуть бумагу любимой туалетной водой либо капнуть несколько капель эфирного масла.
Поставьте такой рулон в шкаф. Он поможет уменьшить влажность и предотвратит появление неприятного запаха. А в шкафу появится легкий ненавязчивый аромат. Если шкаф большой — понадобится несколько рулонов, — рекомендует автор канала «Советы для дома».
Бумага отлично впитывает лишнюю влагу и неприятные запахи. Периодически меняйте рулоны. Те, которые выполнили свою важную миссию, вполне можно использовать по прямому назначению.
В дополнение к этому можете использовать самодельный ароматизатор. Возьмите туалетное мыло с приятным запахом и натрите на крупной терке в миску примерно треть бруска. Добавьте две чайные ложки соли и одну чайную ложку соды. Обрежьте медицинскую маску с одного края вместе с резинкой — у вас получится своеобразный мешочек.
Засыпьте в него полученную смесь и завяжите с помощью резинки, которую вы отрезали. Поместите ароматизатор в дальний угол шкафа или обувницы. Соль и сода в составе ароматизатора также будут поглощать запахи и излишнюю влагу, а мыло будет напоминать о горячей пенной ванной.
Теперь вы всегда будете ложиться в постель в хорошем настроении и просыпаться бодрыми и полными сил.
Вот таким способом можно собрать с пола самые мелкие осколки стекла.