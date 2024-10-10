В шкафу вместе с вещами храню рулон туалетной бумаги: этот трюк изменил мою жизнь

Ложиться на плохо пахнущее постельное белье как минимум неприятно, да и на качество сна это влияет отрицательно. Вот почему так важно, чтобы простыни и пододеяльники не слеживалось в шкафу. Добиться того, чтобы вещи, которые долго лежат на полках, приятно пахли, можно одним простым способом.