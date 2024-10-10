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Posted 10 октября, 06:57

Published 10 октября, 06:57

Modified 10 октября, 06:59

Updated 10 октября, 06:59

В Свердловской области будут судить мужчину за преступление 20-летней давности

В Свердловской области будут судить мужчину за преступление 20-летней давности

10 октября 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, изнасиловавший девочку-подростка еще в 2003 году.

Более 20 лет назад мужчина изнасиловал девочку-подростка в одном из сёл Белоярского района. Установить его причастность к данному преступлению тогда не смогли. Однако позже следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к данному факту. Уголовное дело передано в суд.

Следствие установило, что на момент совершения преступления обвиняемый приезжал в Белоярку к родственникам. В один из таких дней он совершил преступление, находясь в алкогольном опьянении. На данный момент ему уже 49 лет, он работает электромонтёром и под давлением неопровержимых улик признался в преступлении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

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