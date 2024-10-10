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Posted 10 октября, 10:52

Published 10 октября, 10:52

Modified 10 октября, 10:54

Updated 10 октября, 10:54

В Свердловской области киберполицейские поймали мошенников из «Бла-бла-кар»

В Свердловской области киберполицейские поймали мошенников из «Бла-бла-кар»

10 октября 2024, 10:52
Фото: 1MI
В Свердловской области борцы с киберпреступностью поймали группу молодых людей, которые создали аналог «Бла-бла-кар». С помощью обмана им удалось украсть деньги у более чем 3000 тысяч человек.

Шесть молодых людей, живущих в Лесном, под видом сервиса по поиску попутчиков «Бла-бла-кар» и «Авито», создали фишинговые сайты и telegram-боты, где доверчивые уральцы «бронировали поездки». Но, по классике жанра, после перевода денег аферисты исчезали.

Силовикам удалось доказать 34 эпизода мошенничества, однако следствие считает, что обманутых может быть около 3000 тысяч. Теперь молодых поклонников Сергея Мавроди может ждать 10 лет тюрьмы, сообщают в СК по Свердловской области.

Двух аферистов поместили в СИЗО, остальных под подписку о невыезде и прилежное поведение, сообщают в пресс-службе МВД.

Напомним, что в Екатеринбурге посадили в тюрьму любовного ловеласа, который обманул доверившуюся ему девушку на 14 млн рублей. Деньги девушка брала из сейфа отца.

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