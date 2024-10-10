В Свердловской области киберполицейские поймали мошенников из «Бла-бла-кар»

Силовикам удалось доказать 34 эпизода мошенничества, однако следствие считает, что обманутых может быть около 3000 тысяч. Теперь молодых поклонников Сергея Мавроди может ждать 10 лет тюрьмы, сообщают в СК по Свердловской области.