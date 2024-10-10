В Свердловской области неуродился урожай ягод и фруктов

Posted 10 октября, 13:11
Published 10 октября, 13:11
Modified 10 октября, 13:13
Updated 10 октября, 13:13
Сначала растения пережили сильные заморозки зимой, а потом по расцветшим деревьям и кустарникам ударил майский снег, что практически полностью их убило, пишет URA.RU со ссылкой на ученого-биолога.
Прежде всего заморозки коснулись яблонь, груш, смородины и вишни. Поэтому наблюдается высокая неурожайность этих культур. А вот жимолость и земляника отлично пережили заморозки, по словам ученого, им безразличен холод.
В июне сообщалось о том, что груши потеряли 80% своей урожайности. А также замерзли сливы и абрикосы.