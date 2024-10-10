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Posted 10 октября, 13:11

Published 10 октября, 13:11

Modified 10 октября, 13:13

Updated 10 октября, 13:13

В Свердловской области неуродился урожай ягод и фруктов

В Свердловской области неуродился урожай ягод и фруктов

10 октября 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области после холодной зимы 2023–2024 года и снега в мае множество плодовых растений замерзли и не дали плоды.

Сначала растения пережили сильные заморозки зимой, а потом по расцветшим деревьям и кустарникам ударил майский снег, что практически полностью их убило, пишет URA.RU со ссылкой на ученого-биолога.

Прежде всего заморозки коснулись яблонь, груш, смородины и вишни. Поэтому наблюдается высокая неурожайность этих культур. А вот жимолость и земляника отлично пережили заморозки, по словам ученого, им безразличен холод.

В июне сообщалось о том, что груши потеряли 80% своей урожайности. А также замерзли сливы и абрикосы.

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