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Posted 10 октября, 10:24

Published 10 октября, 10:24

Modified 10 октября, 10:26

Updated 10 октября, 10:26

В Свердловской области ожидается сильная непогода

В Свердловской области ожидается сильная непогода

10 октября 2024, 10:24
Фото: 1MI
В Свердловской области 11 октября ожидается сильный ветер, гололед и снег.

В МЧС предупреждают, что 11 октября лучше не выходить на улицу ради своей же безопасности. Синоптики предсказывают сильный снег, гололед и ветер до 15 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и непрочно закрепленные строения. Не оставлять авто под деревьями и выбирать нескользящую обувь.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября снег застал практически всех, кто живет в Свердловской области. А редакции TagilCity.ru удалось поговорить с коммунальщиками, которые ответственны за уборку снега в Нижнем Тагиле.

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