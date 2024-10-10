В Свердловской области ожидается сильная непогода

Posted 10 октября, 10:24
Published 10 октября, 10:24
Modified 10 октября, 10:26
Updated 10 октября, 10:26
В МЧС предупреждают, что 11 октября лучше не выходить на улицу ради своей же безопасности. Синоптики предсказывают сильный снег, гололед и ветер до 15 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и непрочно закрепленные строения. Не оставлять авто под деревьями и выбирать нескользящую обувь.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября снег застал практически всех, кто живет в Свердловской области. А редакции TagilCity.ru удалось поговорить с коммунальщиками, которые ответственны за уборку снега в Нижнем Тагиле.