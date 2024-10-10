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Posted 10 октября, 11:41

Published 10 октября, 11:41

Modified 10 октября, 11:43

Updated 10 октября, 11:43

В Цементном простятся с ветераном педагогического труда Севрюгиной Надеждой

В Цементном простятся с ветераном педагогического труда Севрюгиной Надеждой

10 октября 2024, 11:41
В Невьянском районе 9 октября ушла из жизни ветеран педагогического труда и почетный гражданин поселка Цементный Севрюгина Надежда Николаевна.

Надежда Николаевна родилась 28 октября 1947 года в поселке Цементный в семье служащего. После окончания 8 классов поступила в Нижнетагильское педучилище, а после его окончания в пединститут.

Надежда Николаевна 50 лет проработала в школе поселка Цементный, сначала учителем математики, а заем заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Надежда Севрюгина проявила себя как отличный педагог и руководитель. в 2023 году ей присвоили звание «Почетный гражданин поселка Цементный».

Прощание с Севрюгиной Надеждой Николаевной состоится 11 октября в Доме культуры поселка Цементный.

Ранее доцент кафедры ботаники НТГСПА в Нижнем Тагиле скончалась на 87 году жизни.

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