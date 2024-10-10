В Цементном простятся с ветераном педагогического труда Севрюгиной Надеждой

Posted 10 октября, 11:41
Published 10 октября, 11:41
Modified 10 октября, 11:43
Updated 10 октября, 11:43
Надежда Николаевна родилась 28 октября 1947 года в поселке Цементный в семье служащего. После окончания 8 классов поступила в Нижнетагильское педучилище, а после его окончания в пединститут.
Надежда Николаевна 50 лет проработала в школе поселка Цементный, сначала учителем математики, а заем заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Надежда Севрюгина проявила себя как отличный педагог и руководитель. в 2023 году ей присвоили звание «Почетный гражданин поселка Цементный».
Прощание с Севрюгиной Надеждой Николаевной состоится 11 октября в Доме культуры поселка Цементный.
Ранее доцент кафедры ботаники НТГСПА в Нижнем Тагиле скончалась на 87 году жизни.