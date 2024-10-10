Власти Свердловской области хотят взимать плату с дальнобойщиков за проезд по дорогам

Posted 10 октября, 07:03
Published 10 октября, 07:03
Modified 10 октября, 07:05
Updated 10 октября, 07:05
В области существует проблема движения грузовиков, из-за чего терпят неудобства областные и городские дороги, отметил глава областного Минтранса Александр Толкачев.
По словам чиновника, губернатор Евгений Куйвашев поручил внедрить в регионе систему «Платон», по которой с грузовиков с максимальной массой более 12 тонн взимаются деньги за проезд по федеральным дорогам.
Напомним, в городах Свердловской области может обостриться ситуация с нехваткой водителей общественных транспортов, так как водители могут уезжать из своих городов в Екатеринбург в связи с большим размером зарплаты.