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Posted 10 октября, 07:03

Published 10 октября, 07:03

Modified 10 октября, 07:05

Updated 10 октября, 07:05

Власти Свердловской области хотят взимать плату с дальнобойщиков за проезд по дорогам

Власти Свердловской области хотят взимать плату с дальнобойщиков за проезд по дорогам

10 октября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области планируют брать плату с дальнобойщиков за проезд по областным дорогам.

В области существует проблема движения грузовиков, из-за чего терпят неудобства областные и городские дороги, отметил глава областного Минтранса Александр Толкачев.

По словам чиновника, губернатор Евгений Куйвашев поручил внедрить в регионе систему «Платон», по которой с грузовиков с максимальной массой более 12 тонн взимаются деньги за проезд по федеральным дорогам.

Напомним, в городах Свердловской области может обостриться ситуация с нехваткой водителей общественных транспортов, так как водители могут уезжать из своих городов в Екатеринбург в связи с большим размером зарплаты.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Дальнобойщики#Водители#Минтранс#Грузовики#Плата за проезд#Екатеринбург
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