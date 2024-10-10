Водитель иномарки устроил в Алапаевске смертельное ДТП

Posted 10 октября, 08:23
Published 10 октября, 08:23
Modified 10 октября, 08:25
Updated 10 октября, 08:25
Авария произошла 10 октября, об этом сообщают в ГИБДД Свердловской области.
По предварительным данным, 24-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и влетел в столб. Водителя и трех пассажиров доставили в больницу, где спустя непродолжительное время одна пассажирка скончалась.
Сотрудники ГИБДД установили, что ни один из находившихся в авто не был пристегнут. В ведомстве продолжат проводить проверку, в том числе силовики установят, был ли трезв водитель.
Напомним, что 9 октября житель Алапаевска сбил женщину на пешеходном переходе в Верхней Салде.