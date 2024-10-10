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Posted 10 октября, 08:23

Published 10 октября, 08:23

Modified 10 октября, 08:25

Updated 10 октября, 08:25

Водитель иномарки устроил в Алапаевске смертельное ДТП

Водитель иномарки устроил в Алапаевске смертельное ДТП

10 октября 2024, 08:23
Фото: ГИБДД Свердловской области
Водитель иномарки в Алапаевске на скорости влетел в столб. Погибла одна девушка, еще три человека пострадали.

Авария произошла 10 октября, об этом сообщают в ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и влетел в столб. Водителя и трех пассажиров доставили в больницу, где спустя непродолжительное время одна пассажирка скончалась.

Сотрудники ГИБДД установили, что ни один из находившихся в авто не был пристегнут. В ведомстве продолжат проводить проверку, в том числе силовики установят, был ли трезв водитель.

Напомним, что 9 октября житель Алапаевска сбил женщину на пешеходном переходе в Верхней Салде.

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