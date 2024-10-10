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Posted 10 октября, 15:44

Published 10 октября, 15:44

Modified 10 октября, 15:46

Updated 10 октября, 15:46

Небоскреб «Высоцкий» в центре Екатеринбурга полностью обесточен

Встали лифты: в центре Екатеринбурга полностью обесточен небоскреб «Высоцкий»

10 октября 2024, 15:44
Фото: 1MI

Небоскреб «Высоцкий» в центре Екатеринбурга полностью обесточен

Свет пропал в екатеринбургском небоскребе «Высоцкий» вечером в четверг, 10 октября. Одновременно с отключением электричества встали все лифты.

Свет пропал во всем огромном здании, пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего подписчика.

Люди столпились в вестибюле и около лифтов, которые перестали работать. О причинах отключения ничего не сообщается.

Небоскреб «Высоцкий» долгое время оставался самым высоким зданием уральской столицы: его высота составляет 188 метров, на 52-м этаже расположена смотровая площадка. Однако в 2015 году в Екатеринбурге была открыта башня 209-метровая Исеть.

Ранее екатеринбуржцы застряли в уличном лифте на улице Вайнера.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Электричество#Высоцкий#Отключение#Лифты#Небоскреб#Екатеринбург
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