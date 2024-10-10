Встали лифты: в центре Екатеринбурга полностью обесточен небоскреб «Высоцкий»

Posted 10 октября, 15:44
Published 10 октября, 15:44
Modified 10 октября, 15:46
Updated 10 октября, 15:46
Свет пропал во всем огромном здании, пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего подписчика.
Люди столпились в вестибюле и около лифтов, которые перестали работать. О причинах отключения ничего не сообщается.
Небоскреб «Высоцкий» долгое время оставался самым высоким зданием уральской столицы: его высота составляет 188 метров, на 52-м этаже расположена смотровая площадка. Однако в 2015 году в Екатеринбурге была открыта башня 209-метровая Исеть.
Ранее екатеринбуржцы застряли в уличном лифте на улице Вайнера.