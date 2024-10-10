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Posted 10 октября, 05:16

Published 10 октября, 05:16

Modified 10 октября, 05:18

Updated 10 октября, 05:18

Женщина в Первоуральске задержана за вождение машины в пьяном виде

Женщина в Первоуральске задержана за вождение машины в пьяном виде

10 октября 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске задержали местную жительницу, которая в нетрезвом состоянии управляла автомобилем. Инцидент произошел ночью 9 октября 2024 года.

Автоинспекторы потребовали остановиться водителя иномарки Chevrolet Lacetti, чтобы проверить документы. Вместо этого женщина, сидевшая за рулем, попыталась скрыться, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Вскоре инспекторам удалось задержать горожанку. Выяснилось, что она была в нетрезвом состоянии. По ее словам, она стала удирать, потому что испугалась. В отношении нее составили материалы, а автомобиль забрали на спецстоянку.

Напомним, у жителя Артинского района забрали автомобиль за вождение в пьяном виде и без прав.

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