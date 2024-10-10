Женщина в Первоуральске задержана за вождение машины в пьяном виде

Posted 10 октября, 05:16
Published 10 октября, 05:16
Modified 10 октября, 05:18
Updated 10 октября, 05:18
Автоинспекторы потребовали остановиться водителя иномарки Chevrolet Lacetti, чтобы проверить документы. Вместо этого женщина, сидевшая за рулем, попыталась скрыться, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Вскоре инспекторам удалось задержать горожанку. Выяснилось, что она была в нетрезвом состоянии. По ее словам, она стала удирать, потому что испугалась. В отношении нее составили материалы, а автомобиль забрали на спецстоянку.
Напомним, у жителя Артинского района забрали автомобиль за вождение в пьяном виде и без прав.