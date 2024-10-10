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Posted 10 октября, 08:29

Published 10 октября, 08:29

Modified 10 октября, 08:31

Updated 10 октября, 08:31

Житель Екатеринбурга улетел в командировку в Сочи и пропал

Житель Екатеринбурга улетел в командировку в Сочи и пропал

10 октября 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
31-летний житель Екатеринбурга пропал после того, как улетел в командировку в Сочи. Происшествие случилось в августе 2024 года.

Известно, что мужчина работает на местном предприятии разнорабочим. В августе он сообщил супруге, что отправляется в командировку в Сочи. Один раз он связался с ней в Краснодарском крае, а затем пропал, пишет Ура.ру.

Женщина на протяжении полутора месяцев ждала возвращения мужа, однако он так и не вернулся. Телефон его недоступен. В итоге она обратилась в полицию с заявлением. Мужчину разыскивают в Краснодарском крае и в Свердловской области.

Напомним, в сентябре 2024 года мужчина из Екатеринбурга отправился на рыбалку в Челябинскую область и пропал.

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