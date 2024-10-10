Житель Екатеринбурга улетел в командировку в Сочи и пропал

Posted 10 октября, 08:29
Published 10 октября, 08:29
Modified 10 октября, 08:31
Updated 10 октября, 08:31
Известно, что мужчина работает на местном предприятии разнорабочим. В августе он сообщил супруге, что отправляется в командировку в Сочи. Один раз он связался с ней в Краснодарском крае, а затем пропал, пишет Ура.ру.
Женщина на протяжении полутора месяцев ждала возвращения мужа, однако он так и не вернулся. Телефон его недоступен. В итоге она обратилась в полицию с заявлением. Мужчину разыскивают в Краснодарском крае и в Свердловской области.
Напомним, в сентябре 2024 года мужчина из Екатеринбурга отправился на рыбалку в Челябинскую область и пропал.