Житель Кушвы предстанет перед судом за убийство знакомого во время рыбалки

Напомним, убийство произошло 19 июля 2024 года. Мужчины на берегу вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил потерпевшего несколько раз по голове камнем, вследствие чего тот скончался.