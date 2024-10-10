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Posted 10 октября, 11:02

Published 10 октября, 11:02

Modified 10 октября, 11:18

Updated 10 октября, 11:18

Житель Кушвы предстанет перед судом за убийство знакомого во время рыбалки

Житель Кушвы предстанет перед судом за убийство знакомого во время рыбалки

10 октября 2024, 11:02
Фото: 1MI
В Кушве состоится суд над местным жителем, который убил своего знакомого во время рыбалки на Верхнетуринском пруду.

Свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы. После вручения обвинительного заключения мужчине материалы дела будут отправлены в суд, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, убийство произошло 19 июля 2024 года. Мужчины на берегу вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил потерпевшего несколько раз по голове камнем, вследствие чего тот скончался.

Свердловчанин бросил погибшего в костер и скрылся с места ЧП. Вскоре его задержали.

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