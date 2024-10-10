Житель Кушвы предстанет перед судом за убийство знакомого во время рыбалки

Posted 10 октября, 11:02
Published 10 октября, 11:02
Modified 10 октября, 11:18
Updated 10 октября, 11:18
Свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы. После вручения обвинительного заключения мужчине материалы дела будут отправлены в суд, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, убийство произошло 19 июля 2024 года. Мужчины на берегу вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил потерпевшего несколько раз по голове камнем, вследствие чего тот скончался.
Свердловчанин бросил погибшего в костер и скрылся с места ЧП. Вскоре его задержали.