Жители РФ могут остаться зимой без марокканских мандаринов

Поставки мандаринов из Марокко в этом году практически прекратились в связи со сложной политической ситуацией и санкциями. Об этом журналистам сообщила представитель ягодного союза, которая специализируется на экзотических фруктах, Ирина Козий.

Марокканских «клементинов», по словам специалистов, в текущем году поставляют все меньше, пишет uralpolit.ru. «Фрукты дорожают, и покупатели начинают от них отказываться. То же происходило в прошлом сезоне с бананами и яблоками, когда из-за повышения цен их потребление в стране сократилось, причем довольно серьезно», — приводит «Парламентская газета» слова Козий. Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич подчеркнул, что за этот год цена на мандарины увеличилась примерно на 7-10% в связи с колебаниями курса рубля.