Жители РФ могут остаться зимой без марокканских мандаринов

Posted 10 октября, 15:35
Published 10 октября, 15:35
Modified 10 октября, 15:35
Updated 10 октября, 15:35
Марокканских «клементинов», по словам специалистов, в текущем году поставляют все меньше, пишет uralpolit.ru.
«Фрукты дорожают, и покупатели начинают от них отказываться. То же происходило в прошлом сезоне с бананами и яблоками, когда из-за повышения цен их потребление в стране сократилось, причем довольно серьезно», — приводит «Парламентская газета» слова Козий.
Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич подчеркнул, что за этот год цена на мандарины увеличилась примерно на 7-10% в связи с колебаниями курса рубля.