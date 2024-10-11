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Posted 11 октября, 12:31

Published 11 октября, 12:31

Modified 11 октября, 12:33

Updated 11 октября, 12:33

4 студента УрФУ погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

4 студента УрФУ погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

11 октября 2024, 12:31
Фото: 1MI
Четыре молодых человека погибли в аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Все они учились в УрФУ.

Известно, что молодые люди ехали на Mercedes. В какой-то момент водитель врезался в грузовик. Иномарка получила сильные повреждения, погибших спасателям пришлось доставать при помощи специнструментов, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что 10 октября, когда в регион пришли обильные снегопады, в Свердловской области произошло почти 130 ДТП. В авариях есть пострадавшие и погибший.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Смерть#Студенты#18+#Екатеринбург#Авария
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