4 студента УрФУ погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted 11 октября, 12:31
Published 11 октября, 12:31
Modified 11 октября, 12:33
Updated 11 октября, 12:33
Известно, что молодые люди ехали на Mercedes. В какой-то момент водитель врезался в грузовик. Иномарка получила сильные повреждения, погибших спасателям пришлось доставать при помощи специнструментов, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что 10 октября, когда в регион пришли обильные снегопады, в Свердловской области произошло почти 130 ДТП. В авариях есть пострадавшие и погибший.