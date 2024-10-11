Аферисты начали кошмарить свердловчан после выхода новой пятитысячной курюры

Posted 11 октября, 15:41
Published 11 октября, 15:41
Modified 11 октября, 15:43
Updated 11 октября, 15:43
Жителей Свердловской области в правительстве региона предупредили о действиях мошенников, сообщил Департамент информационной политики по итогам презентации новой банкноты, которая прошла в пятницу, 11 октября.
По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, аферисты уже начали названивать уральцам — в основном, пожилым людям, и рассказывать им о том, что нужно будет менять старые купюры на новые.
Мы с коллегами с Центробанком вместе будем вести просветительскую работу, чтобы все понимали, что не надо менять купюры. Потому что уже начинаются звонки пожилым людям, что есть замена старых купюр на новые, используется схема обмена через установку специального мобильного приложения, якобы для проверки поддельных купюр. Этого ничего делать не надо. Новые купюры естественным образом войдут в нашу жизнь, — отметил замгубернатора.
Также Ионин отметил, что выход новой купюры может вызвать рост туристического потока на Средний Урал. На банкноте изображены сразу несколько ключевых достопримечательностей Екатеринбурга, которые россияне, возможно, захотят увидеть своими глазами.
Ранее стало известно, что мошенники рассылают фейковые письма от имени Роспотребнадзора.