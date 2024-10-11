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Posted 11 октября, 08:53

Published 11 октября, 08:53

Modified 11 октября, 08:55

Updated 11 октября, 08:55

Артем Жога посетил УВЗ в Нижнем Тагиле

Артем Жога посетил УВЗ в Нижнем Тагиле

11 октября 2024, 08:53
Фото: Уралвагонзавод
Новый полпред Свердловской области Артем Жога посетил УВЗ в Нижнем Тагиле накануне 88-летия предприятия.

Полпред оценил совершенствование боевых транспортных средств на танковом конвейере нижнетагильского предприятия. Также он посмотрел цикл сборки бронетехники. Экскурсию проводил директор завода Владимир Рощупкин, рассказали в пресс-службе УВЗ.

Фото: Уралвагонзавод

Жога также посетил музей бронетанковой техники завода и оставил запись об увиденном в Книге почетных гостей. Во время торжественного мероприятия, посвященного юбилею УВЗ, присутствовали сотрудники ветераны предприятия, сотрудники общественных организаций, а также студенты и школьники.

Полпред выразил благодарность сотрудникам Уралвагонзавода и поздравил с их со знаменательной датой, связанной с организацией.

Напомним, Артем Жога стал новым уральским полпредом 3 октября 2024 года. Ранее его должность занимал Владимир Якушев.

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