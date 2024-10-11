Артем Жога посетил УВЗ в Нижнем Тагиле

Жога также посетил музей бронетанковой техники завода и оставил запись об увиденном в Книге почетных гостей. Во время торжественного мероприятия, посвященного юбилею УВЗ, присутствовали сотрудники ветераны предприятия, сотрудники общественных организаций, а также студенты и школьники.