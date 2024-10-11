Артем Жога посетил УВЗ в Нижнем Тагиле

Posted 11 октября, 08:53
Published 11 октября, 08:53
Modified 11 октября, 08:55
Updated 11 октября, 08:55
Полпред оценил совершенствование боевых транспортных средств на танковом конвейере нижнетагильского предприятия. Также он посмотрел цикл сборки бронетехники. Экскурсию проводил директор завода Владимир Рощупкин, рассказали в пресс-службе УВЗ.
Жога также посетил музей бронетанковой техники завода и оставил запись об увиденном в Книге почетных гостей. Во время торжественного мероприятия, посвященного юбилею УВЗ, присутствовали сотрудники ветераны предприятия, сотрудники общественных организаций, а также студенты и школьники.
Полпред выразил благодарность сотрудникам Уралвагонзавода и поздравил с их со знаменательной датой, связанной с организацией.
Напомним, Артем Жога стал новым уральским полпредом 3 октября 2024 года. Ранее его должность занимал Владимир Якушев.