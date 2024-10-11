Автобус и грузовик столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 11 октября, 03:45
Published 11 октября, 03:45
Modified 11 октября, 03:47
Updated 11 октября, 03:47
Грузовик на дорожном участке двигался на желтый свет. В какой-то момент он столкнулся с общественным транспортным средством, в котором находились пассажиры, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
В результате ЧП пострадал водитель большегруза. Его доставили в клинику с полученными травмами. Больше пострадавших нет.
Напомним, 10 октября 2024 года на трассе в Свердловской области столкнулись легковая машина и грузовик. Пострадали два человека.