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Posted 11 октября, 03:45

Published 11 октября, 03:45

Modified 11 октября, 03:47

Updated 11 октября, 03:47

Автобус и грузовик столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Автобус и грузовик столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

11 октября 2024, 03:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошла авария между автобусом №83 и грузовиком на перекрестке улиц Монтажников — Расточная. Один человек получил травмы. ДТП случилось вечером 10 октября 2024 года.

Грузовик на дорожном участке двигался на желтый свет. В какой-то момент он столкнулся с общественным транспортным средством, в котором находились пассажиры, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

В результате ЧП пострадал водитель большегруза. Его доставили в клинику с полученными травмами. Больше пострадавших нет.

Напомним, 10 октября 2024 года на трассе в Свердловской области столкнулись легковая машина и грузовик. Пострадали два человека.

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