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Posted 11 октября, 05:01

Published 11 октября, 05:01

Modified 11 октября, 05:03

Updated 11 октября, 05:03

Автогонщики устроили дрифт во дворах в Екатеринбурге

Автогонщики устроили дрифт во дворах в Екатеринбурге

11 октября 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местные жители пожаловались на автомобилистов, которые устроили дрифт около домов в ночное время.

Водители автомобилей «дрифтовали» в позднее время, чем мешали местным жителям. По словам очевидца, один из автомобилистов проехал по пешеходному участку дороги, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, жители Екатеринбурга требуют убрать в другое место миграционный центр из-за поведения мигрантов, которые причиняют горожанам неудобства.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Двор#Дрифт#Екатеринбург#Автомобили#Автомобилисты#Горожане#Инцидент
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