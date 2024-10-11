Автогонщики устроили дрифт во дворах в Екатеринбурге

Posted 11 октября, 05:01
Published 11 октября, 05:01
Modified 11 октября, 05:03
Updated 11 октября, 05:03
Водители автомобилей «дрифтовали» в позднее время, чем мешали местным жителям. По словам очевидца, один из автомобилистов проехал по пешеходному участку дороги, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, жители Екатеринбурга требуют убрать в другое место миграционный центр из-за поведения мигрантов, которые причиняют горожанам неудобства.