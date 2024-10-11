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Posted 11 октября, 03:17

Published 11 октября, 03:17

Modified 11 октября, 03:19

Updated 11 октября, 03:19

Автомобиль на летней резине столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области

Автомобиль на летней резине столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области

11 октября 2024, 03:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Машина Lada Kalina столкнулась с грузовиком на трассе в районе сел Битимка — Первомайское в Свердловской области. Два человека пострадали. ДТП случилось 10 октября 2024 года.

Водитель автомобиля ехал на высокой скорости, не учитывая погодные условия и отсутствие зимней резины. В какой-то момент он столкнулся с грузовой машиной, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В аварии пострадали пассажир и водитель автомобиля. Их отвезли в медучреждение.

Напомним, 10 октября 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись несколько автомобилей на мосту на улице Циолковского. Информации о пострадавших нет.

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