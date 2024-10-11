Автомобиль на летней резине столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области

Posted 11 октября, 03:17
Published 11 октября, 03:17
Modified 11 октября, 03:19
Updated 11 октября, 03:19
Водитель автомобиля ехал на высокой скорости, не учитывая погодные условия и отсутствие зимней резины. В какой-то момент он столкнулся с грузовой машиной, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В аварии пострадали пассажир и водитель автомобиля. Их отвезли в медучреждение.
Напомним, 10 октября 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись несколько автомобилей на мосту на улице Циолковского. Информации о пострадавших нет.