Автомобилистов в Нижнем Тагиле предупредили об опасности на дорогах

Posted 11 октября, 09:08
Published 11 октября, 09:08
Modified 11 октября, 09:10
Updated 11 октября, 09:10
В связи с обильными осадками и плохим состоянием дороги следует ехать на небольшой скорости, а также не совершать опасные маневры и резкие торможения, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.
Также автолюбителям рекомендуется увеличить дистанцию между транспортами и не внедряться в другие ряды. Кроме того, тем, кто не заменил летнюю резину на зимнюю, нужно в ближайшие дни отказаться от поездок до улучшения погоды.
Инспекторы ДПС следят за обстановкой на дорогах.
Напомним, в Екатеринбурге из-за сильного снегопада на дорогах образовались длинные заторы.