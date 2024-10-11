tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 09:08

Published 11 октября, 09:08

Modified 11 октября, 09:10

Updated 11 октября, 09:10

Автомобилистов в Нижнем Тагиле предупредили об опасности на дорогах

Автомобилистов в Нижнем Тагиле предупредили об опасности на дорогах

11 октября 2024, 09:08
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле
В автоинспекции Нижнего Тагила напомнили водителям транспортных средств о необходимости соблюдать осторожность во время непогоды.

В связи с обильными осадками и плохим состоянием дороги следует ехать на небольшой скорости, а также не совершать опасные маневры и резкие торможения, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.

Также автолюбителям рекомендуется увеличить дистанцию между транспортами и не внедряться в другие ряды. Кроме того, тем, кто не заменил летнюю резину на зимнюю, нужно в ближайшие дни отказаться от поездок до улучшения погоды.

Инспекторы ДПС следят за обстановкой на дорогах.

Напомним, в Екатеринбурге из-за сильного снегопада на дорогах образовались длинные заторы.

Снегопад в Нижнем Тагиле: как жители города и дорожники встретили снежное утро
Узнать подробнее
Читайте также:
Снегопад накрыл Свердловскую областьКогда переобувать машину в этом сезоне? Опыт водителей Нижнего ТагилаЛедяной коллапс: жители Нижнего Тагила жалуются на скользкие дороги
#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Осадки#Снегопад#Автомобиль#Скорость#Предупреждение#Дороги#Непогода#Екатеринбург#Дистанция#Автомобилисты#Резина#Автоинспекция#Заторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика