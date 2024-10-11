Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мальчика в Нижнем Тагиле

Posted 11 октября, 05:29
Published 11 октября, 05:29
Modified 11 октября, 05:31
Updated 11 октября, 05:31
И.о. начальника местного СК Константин Мирошниченко предоставит материалы Бастрыкину о выясненных обстоятельствах данного происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, нападение на четвероклассника произошло 8 октября 2024 года за территорией учебного учреждения. Четверо школьников были одноклассниками мальчика, еще один учится в параллельном классе.
На следующий день детей вместе с родителями позвали в школу для беседы. В СК и полиции начали проверку.