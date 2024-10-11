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Posted 11 октября, 05:29

Published 11 октября, 05:29

Modified 11 октября, 05:31

Updated 11 октября, 05:31

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мальчика в Нижнем Тагиле

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мальчика в Нижнем Тагиле

11 октября 2024, 05:29
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения учеников четвертого класса на ровесника в Нижнем Тагиле.

И.о. начальника местного СК Константин Мирошниченко предоставит материалы Бастрыкину о выясненных обстоятельствах данного происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, нападение на четвероклассника произошло 8 октября 2024 года за территорией учебного учреждения. Четверо школьников были одноклассниками мальчика, еще один учится в параллельном классе.

На следующий день детей вместе с родителями позвали в школу для беседы. В СК и полиции начали проверку.

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