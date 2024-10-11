Более сотни ДТП произошло в Свердловской области в «день жестянщика»

Posted 11 октября, 11:27
Published 11 октября, 11:27
Modified 11 октября, 11:29
Updated 11 октября, 11:29
Сообщается, что 69 автомобилистов ехали на высокой скорости, 10 не соблюдали нужное расстояние между транспортами. Восемь человек делали опасные маневры при поворотах, а трое выехали на встречную полосу, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Один человек скончался, 15 человек пострадали. Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, не совершать поездки на летней резине во время гололеда и не превышать скорость.
Напомним, 10 октября 2024 года в Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик. Один человек пострадал.