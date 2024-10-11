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Posted 11 октября, 11:27

Published 11 октября, 11:27

Modified 11 октября, 11:29

Updated 11 октября, 11:29

Более сотни ДТП произошло в Свердловской области в «день жестянщика»

Более сотни ДТП произошло в Свердловской области в «день жестянщика»

11 октября 2024, 11:27
Фото: 1MI
В Свердловской области 10 октября 2024 года произошло 126 дорожных аварий с погибшим и пострадавшими.

Сообщается, что 69 автомобилистов ехали на высокой скорости, 10 не соблюдали нужное расстояние между транспортами. Восемь человек делали опасные маневры при поворотах, а трое выехали на встречную полосу, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Один человек скончался, 15 человек пострадали. Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, не совершать поездки на летней резине во время гололеда и не превышать скорость.

Напомним, 10 октября 2024 года в Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик. Один человек пострадал.

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