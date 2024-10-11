«Давно я такого не видел»: Нижний Тагил окутал дым кирпичного цвета с НТМК

Posted 11 октября, 14:18
Published 11 октября, 14:18
Modified 11 октября, 14:23
Updated 11 октября, 14:23
Вечером 11 октября люди заметили огромное красное облако над НТМК.
Давно я такого не видел, — поделился читатель, который отправил нам еще одну фотографию в нашу коллекцию тагильского дыма.
Люди расходятся во мнениях, что же такое произошло на заводе. Кто-то считает, что красный дым вызван продувкой печи или аварией. А возможно, это просто выбросы такого красного, приятного цвета.
Отметим, что 11 октября Нижнему Тагилу удалось собрать настоящее комбо из насущих проблем. На город обрушились магнитные бури. Первый снег превратил Тагил в каток, а сейчас еще и кирпичный дым.
Надежда на одно: режим НМУ в городе не объявлен, это значит, что ветер достаточно сильный, чтобы разогнать последствия чего бы то ни было.
Напомним, что ЕВРАЗ НТМК умеет создавать не только дым кирпичного цвета. В коллекции TagilCity.ru фотографии с самыми разными оттенками. Так, например, 2 октября дым, который также покрыл весь город, был черный, серо-кирпичный и белый.