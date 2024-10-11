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Posted 11 октября, 14:18

Published 11 октября, 14:18

Modified 11 октября, 14:23

Updated 11 октября, 14:23

Нижний Тагил окутал красный дым с НТМК

«Давно я такого не видел»: Нижний Тагил окутал дым кирпичного цвета с НТМК

11 октября 2024, 14:18
Фото: tagilcity.ru

Нижний Тагил окутал красный дым с НТМК

Сюжет
Выбросы
Несколько жителей Нижнего Тагила связались с редакцией TagilCity.ru и сообщили, что город потихоньку окутывает загадочный дым цвета кирпича. Как выяснилось, это совсем не проделки колдунов, а выбросы с НТМК.

Вечером 11 октября люди заметили огромное красное облако над НТМК.

Давно я такого не видел, — поделился читатель, который отправил нам еще одну фотографию в нашу коллекцию тагильского дыма.

Люди расходятся во мнениях, что же такое произошло на заводе. Кто-то считает, что красный дым вызван продувкой печи или аварией. А возможно, это просто выбросы такого красного, приятного цвета.

Вид на выбросы со стороны улицы Садовой. Фото было сделано 11.10.2024 в 17:50Вид на выбросы со стороны улицы Садовой. Фото было сделано 11.10.2024 в 17:50
Вид на выбросы со стороны улицы Садовой. Фото было сделано 11.10.2024 в 17:50. Фото: tagilcity.ru

Отметим, что 11 октября Нижнему Тагилу удалось собрать настоящее комбо из насущих проблем. На город обрушились магнитные бури. Первый снег превратил Тагил в каток, а сейчас еще и кирпичный дым.

Надежда на одно: режим НМУ в городе не объявлен, это значит, что ветер достаточно сильный, чтобы разогнать последствия чего бы то ни было.

Напомним, что ЕВРАЗ НТМК умеет создавать не только дым кирпичного цвета. В коллекции TagilCity.ru фотографии с самыми разными оттенками. Так, например, 2 октября дым, который также покрыл весь город, был черный, серо-кирпичный и белый.

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