Детей в школах и садиках Асбеста учат прятаться от дронов

Posted 11 октября, 10:12
Published 11 октября, 10:12
Modified 11 октября, 10:14
Updated 11 октября, 10:14
Учить данным навыкам детей будут их педагоги. Так, в детсадах инструкцию выдали заведующим, которые передали воспитателям, пишет Е1.
По словам очевидца, во время воздушной тревоги запрещается стоять возле окон, а ходить следует по одному и гуськом. Кроме того, на прогулках детям нельзя кучковаться.
Глава асбестовского управления образованием Светлана Богданова рассказала, что 3 и 4 октября в школах и садиках проходили учения, однако дети на них не присутствовали.
Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле прошли учения в «Водоканале» по устранению утечки хлора.