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Posted 11 октября, 10:12

Published 11 октября, 10:12

Modified 11 октября, 10:14

Updated 11 октября, 10:14

Детей в школах и садиках Асбеста учат прятаться от дронов

Детей в школах и садиках Асбеста учат прятаться от дронов

11 октября 2024, 10:12
Фото: 1MI
В Асбесте дошкольников и школьников учат прятаться в укрытия от дронов.

Учить данным навыкам детей будут их педагоги. Так, в детсадах инструкцию выдали заведующим, которые передали воспитателям, пишет Е1.

По словам очевидца, во время воздушной тревоги запрещается стоять возле окон, а ходить следует по одному и гуськом. Кроме того, на прогулках детям нельзя кучковаться.

Глава асбестовского управления образованием Светлана Богданова рассказала, что 3 и 4 октября в школах и садиках проходили учения, однако дети на них не присутствовали.

Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле прошли учения в «Водоканале» по устранению утечки хлора.

В Нижнем Тагиле завершены антитеррористические учения
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Асбест#Педагоги#Школа#Прогулка#Учения#Дроны#Инструкция#Екатеринбург
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