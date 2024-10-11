Экс-сотрудница опеки в Екатеринбурге оштрафована на 200 тысяч за подделку акта

Posted 11 октября 2024, 11:26
Published 11 октября 2024, 11:26
Modified 11 октября 2024, 11:28
Updated 11 октября 2024, 11:28
Женщина не пришла домой к семье, где воспитывался мальчик, чтобы проверить условия, в которых он живет. Вместо этого она позвонила опекуну, которая сообщила ей ложные сведения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Затем екатеринбурженка оформила акт, где указала, что приходила домой к опекунам с проверкой, а также написала, что ребенок якобы воспитывается в хороших и безопасных условиях, а его состояние здоровья в норме.
В августе сотруднице организации назначили штраф в размере 100 тысяч. Прокурор подал апелляцию в облсуд. После рассмотрения обращения женщину оштрафовали на 200 тысяч, а также запретили ей работать на госслужбе в течение двух лет.
Напомним, в Екатеринбурге приговорили к пяти годам тюрьмы опекуна Далера Александра Наумова.