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Posted 11 октября, 11:26

Published 11 октября, 11:26

Modified 11 октября, 11:28

Updated 11 октября, 11:28

Экс-сотрудница опеки в Екатеринбурге оштрафована на 200 тысяч за подделку акта

Экс-сотрудница опеки в Екатеринбурге оштрафована на 200 тысяч за подделку акта

11 октября 2024, 11:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге бывшая сотрудница органов опеки указала ложные сведения в документации во время проверки условий жизни шестилетнего Далера, который находился под опекой. Инцидент произошел в декабре 2022 года.

Женщина не пришла домой к семье, где воспитывался мальчик, чтобы проверить условия, в которых он живет. Вместо этого она позвонила опекуну, которая сообщила ей ложные сведения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Затем екатеринбурженка оформила акт, где указала, что приходила домой к опекунам с проверкой, а также написала, что ребенок якобы воспитывается в хороших и безопасных условиях, а его состояние здоровья в норме.

В августе сотруднице организации назначили штраф в размере 100 тысяч. Прокурор подал апелляцию в облсуд. После рассмотрения обращения женщину оштрафовали на 200 тысяч, а также запретили ей работать на госслужбе в течение двух лет.

Напомним, в Екатеринбурге приговорили к пяти годам тюрьмы опекуна Далера Александра Наумова.

В Екатеринбурге начался суд над опекуном, обвиняемой в убийстве малыша Далера
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