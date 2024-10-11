Гололед, приговор шпионке, красный дым над Тагилом, безработица и День жестянщика

Posted 11 октября, 15:57
Published 11 октября, 15:57
Modified 11 октября, 15:59
Updated 11 октября, 15:59
В Нижнем Тагиле дороги стали похожи на ледяной каток — всему виной прошедший снегопад. На борьбу с гололедицей вышли местные дорожники. Мэр города Владислав Пинаев обратился к управляющим компаниям с призывом активнее включаться в борьбу с последствиями непогоды.
25-летняя тагильчанка Виктория Мухаметова отправится в места лишения свободы на 12,5 лет за шпионаж в пользу Украины. Женщину и ее супруга обвиняют в том, что она вместе с мужем передала кураторам соседней страны секретные документы с УВЗ. Взамен пара получила 100 тысяч рублей.
Вечером 11 октября над Нижним Тагилом зависло огромное красное облако — его фотографиями с TagilCity.ru активно делились горожане. Виновника долго искать не пришлось: оказалось, что это очередная порция выбросов с ЕВРАЗ НТМК.
В Нижнем Тагиле число свободных вакансий в 15 раз превышает число соискателей, которые потенциально могут на них претендовать — 4222 против 310. Самая большая потребность — в рабочих кадрах. Сотрудников не хватает на УВЗ, в «Водоканале» и других коммунальных предприятиях. Также персонал ищут лечебные учреждения города.
Огромное число аварий было зарегистрировано в Свердловской области 10 октября, когда в регионе прошел снегопад. Местные автолюбители уже по традиции окрестили четверг Днем жестянщика. В 126 ДТП пострадали 15 человек, один скончался.