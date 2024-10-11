Гололед, приговор шпионке, красный дым над Тагилом, безработица и День жестянщика

В Нижнем Тагиле число свободных вакансий в 15 раз превышает число соискателей, которые потенциально могут на них претендовать — 4222 против 310. Самая большая потребность — в рабочих кадрах. Сотрудников не хватает на УВЗ, в «Водоканале» и других коммунальных предприятиях. Также персонал ищут лечебные учреждения города.