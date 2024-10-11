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Posted 11 октября, 15:57

Published 11 октября, 15:57

Modified 11 октября, 15:59

Updated 11 октября, 15:59

Гололед, приговор шпионке, красный дым над Тагилом, безработица и День жестянщика

Гололед, приговор шпионке, красный дым над Тагилом, безработица и День жестянщика

11 октября 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Улицы Тагила после снегопадов превратились в каток. В Екатеринбурге вынесен приговор украинской шпионке. Над городом заметили клубы красного дыма с НТМК. В Тагиле число вакансий намного превышает количество соискателей. В Свердловской области отметили День жестянщика. Подводим итоги за 11 октября.

В Нижнем Тагиле дороги стали похожи на ледяной каток — всему виной прошедший снегопад. На борьбу с гололедицей вышли местные дорожники. Мэр города Владислав Пинаев обратился к управляющим компаниям с призывом активнее включаться в борьбу с последствиями непогоды.

На борьбу с гололедом вышли дорожники в Нижнем Тагиле
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25-летняя тагильчанка Виктория Мухаметова отправится в места лишения свободы на 12,5 лет за шпионаж в пользу Украины. Женщину и ее супруга обвиняют в том, что она вместе с мужем передала кураторам соседней страны секретные документы с УВЗ. Взамен пара получила 100 тысяч рублей.

В Екатеринбурге женщине вынесли приговор за продажу чертежей с УВЗ
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Вечером 11 октября над Нижним Тагилом зависло огромное красное облако — его фотографиями с TagilCity.ru активно делились горожане. Виновника долго искать не пришлось: оказалось, что это очередная порция выбросов с ЕВРАЗ НТМК.

«Давно я такого не видел»: Нижний Тагил окутал дым кирпичного цвета с НТМК
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В Нижнем Тагиле число свободных вакансий в 15 раз превышает число соискателей, которые потенциально могут на них претендовать — 4222 против 310. Самая большая потребность — в рабочих кадрах. Сотрудников не хватает на УВЗ, в «Водоканале» и других коммунальных предприятиях. Также персонал ищут лечебные учреждения города.

Нехватка кадров в Нижнем Тагиле превышает официальную безработицу почти в 15 раз
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Огромное число аварий было зарегистрировано в Свердловской области 10 октября, когда в регионе прошел снегопад. Местные автолюбители уже по традиции окрестили четверг Днем жестянщика. В 126 ДТП пострадали 15 человек, один скончался.

Более сотни ДТП произошло в Свердловской области в «день жестянщика»
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