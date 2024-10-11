Холодильник больше не пахнет и не течет: в воду кладу два едких средства

После завершения уборки верните все продукты обратно. Убедитесь, что они правильно упакованы и хранятся в чистых контейнерах. Подключите холодильник к сети и установите нужную температуру. Разместите в холодильнике блюдце с пищевой содой или активированным углем. Эти вещества поглощают неприятные запахи. Хорошо справляются с запахами ломтики лимона или апельсина. А некоторые хозяйки используют специальные ароматизаторы или просто открытые упаковки с кофе для создания неповторимого аромата.