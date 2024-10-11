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Posted 11 октября, 08:58

Published 11 октября, 08:58

Modified 11 октября, 09:00

Updated 11 октября, 09:00

Холодильник больше не пахнет и не течет: в воду кладу два едких средства

Холодильник больше не пахнет и не течет: в воду кладу два едких средства

11 октября 2024, 08:58
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Чтобы быстро и эффективно помыть холодильник и избавиться от неприятных запахов, не нужно запасаться дорогой бытовой химией. Лучше всего справиться с грязью и «ароматами» помогает один незаслуженно забытый способ.

Для безопасности и удобства работы отключите холодильник от электросети. Выньте все продукты. Проверьте у них сроки годности и выбросьте все испорченное и ненужное. Полки и ящики лучше вынуть и промыть их отдельно.

Холодильник будем приводить в порядок с помощью хозяйственного мыла: это средство незаслуженно забыто, хотя обладает отличными свойствами и способно справиться не только с любыми видами загрязнений, но и неприятными запахами. Все дело в том, что хозяйственное мыло содержит большое количество жирных кислот и щелочи, это сочетание помогает уничтожить любые бактерии.

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Второй необходимый компонент марганцовка. Раствор должен получиться не розовым, а насыщенным фиолетовым. Сочетание хозяйственного мыла и марганцовки дает потрясающий эффект: уничтожает все запахи, отмывает грязь и к тому же выводит желтые пятна с пластика. Заменять серое мыло на какое-либо другое моющее средство нельзя — не будет правильной реакции.

Мою холодильник раствором с марганцовкой и хозяйственным мылом при помощи мягкой губки. Все жирные точки, весь липкий жир, вся грязь счищаются мгновенно и пластик, мне кажется, очень хорошо отбеливается, — говорит эксперт по домоводству Марина Жукова.

Труднодоступные места — например, полочки, которые не снимаются, можно как следует отмыть с помощью обычного ершика для посуды, также советует эксперт. Особое внимание обращаем на резиновые уплотнители, которые имеют множество складок. Сначала их необходимо промыть приготовленным раствором, а затем обработать антиплесенью.

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При мытье холодильника важно обращать внимание на состояние дренажного отверстия. Забитый слив может быть одной из причин возникновения неприятных запахов и постоянной сырости в холодильнике. Прочищать его надо регулярно, желательно раз в неделю, тогда проблема с неприятными запахами и затхлостью может уйти сама собой.

После завершения уборки верните все продукты обратно. Убедитесь, что они правильно упакованы и хранятся в чистых контейнерах. Подключите холодильник к сети и установите нужную температуру. Разместите в холодильнике блюдце с пищевой содой или активированным углем. Эти вещества поглощают неприятные запахи. Хорошо справляются с запахами ломтики лимона или апельсина. А некоторые хозяйки используют специальные ароматизаторы или просто открытые упаковки с кофе для создания неповторимого аромата.

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