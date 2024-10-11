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Posted 11 октября, 11:25

Published 11 октября, 11:25

Modified 11 октября, 11:27

Updated 11 октября, 11:27

Из похода с костром — сразу в офис: 10 способов избавить одежду от запаха без стирки

Из похода с костром — сразу в офис: 10 способов избавить одежду от запаха без стирки

11 октября 2024, 11:25
Фото: Photo by Crew on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Если ваша одежда впитала в себя неприятные запахи, а постирать ее негде, попробуйте решить проблему другим путем. Существует как минимум 10 способов привести в порядок вещи, чтобы окружающие не морщили нос.

Проветривание

Самый простой способ — проветривание одежды на свежем воздухе. Повесьте их на балконе или в хорошо проветриваемом помещении. Свежий воздух не только помогает избавиться от неприятных запахов, но и придает одежде легкий аромат свежести.

Заморозка

Если в выходные вы ходили в поход, а утром в понедельник вам нужно на работу, то попробуйте положить одежду на ночь в морозильную камеру. После заморозки запах полностью выветрится.

Перед тем, как надевать вещь, повесьте ее посушиться и согреться на солнце, — рекомендуют эксперты «Нового очага».
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Сода

Сода — отличное средство для нейтрализации запахов. Просто насыпьте небольшое количество пищевой соды на одежду, оставьте на несколько часов или на ночь, а затем стряхните. Сода впитает запахи и сделает ткань свежей.

Можно также насыпать соду в пакет, поместить в него вещь, а затем хорошенько встряхнуть, чтобы сода равномерно распределилась по поверхности ткани. Пакет с содой можно оставить на 15-20 минут или дольше, — советуют специалисты портала «Новый очаг».

Уксус

Уксус также известен своей способностью нейтрализовать запахи. Разведите одну часть уксуса с тремя частями воды в спрее-дозаторе и обработайте одежду. Позвольте ей высохнуть на воздухе. Запах уксуса исчезнет, а вместе с ним уйдут и неприятные ароматы.

Фото: Photo by Alexandra Gorn on Unsplash

Эфирные масла

Ароматерапия может стать отличным инструментом в борьбе с запахами. Добавьте несколько капель эфирного масла (например, лаванды или лимона) в воду в распылителе и обработайте одежду. Это не только придаст свежесть, но и создаст приятный аромат.

Активированный уголь

Активированный уголь — еще один эффективный способ. Положите несколько пакетиков с толченым углем в карманы одежды или в шкаф. Адсорбент подсушит вещи и поглотит неприятные запахи, придавая вещам свежесть.

Сухие очищающие средства

Сухие средства для очистки и нейтрализации запахов можно купить в магазинах бытовой химии или на маркетплейсах.Эти порошки или спреи помогают освежить изделия и удалить запахи без необходимости стирки.

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Кофе

Молотый кофе также может помочь избавиться от неприятных запахов. Положите немного молотого кофе в мешочек из ткани и оставьте его в шкафу или в кармане одежды. Кофейные гранулы впитают запахи.

Лимонный сок

Лимонный сок обладает освежающим ароматом и дезодорирующими свойствами. Разбавьте сок с водой и распылите на одежду. Лимон уберет неприятные запахи и придаст вещи приятный цитрусовый аромат.

Ароматические свечи и палочки

Если у вас есть возможность, сожгите ароматическую свечу или палочку на основе натуральных ингредиентов. Дым может снизить уровень неприятных ароматов в помещении и сделать одежду более приятной на запах.

Ранее эксперты дали советы, как постирать и высушить полотенца так, чтобы они хрустели от свежести.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Одежда#Окружающая среда#Запах#Вещи#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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