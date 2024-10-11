Кому Кадыров угрожает кровной местью и что из этого выйдет

Posted 11 октября, 13:52
Published 11 октября, 13:52
Modified 11 октября, 13:54
Updated 11 октября, 13:54
Такое громкое заявление глава Чечни сделал 10 октября на заседании с местными силовиками. Он сказал, что депутаты не просто отобрали у Татьяны Ким бизнес, но и заказали его.
Однако он готов не совершать сказанное, если те смогут убедить его в своей невиновности и непричастности к делу. По словам политика, депутаты интересовались, сколько стоит «заказать» его.
Летом 2024 года Кадыров пообщался с сооснователем маркетплейса, бывшим мужем Татьяны Ким Владиславом Бакальчуком. Глава региона заявил, что полностью поддерживает мужчину и готов помочь восстановить брак и защитить предприятие от посягательств.
Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы от Чеченской Республики Адаму Делимханову разобраться с проблемой.
18 сентября у офиса компании произошла стрельба, погибло два человека. Нападавших задержали сразу, а Бакальчука задерживать не стали. Ему выдвинули обвинение позже и сразу по четырем статьям.
Позже, тот самый депутат, которому Кадыров поручил разобраться с ситуацией, заявил, что ингуши, которые охраняли офис, нарушили договоренности с чеченцами.
Глава Чечни несколько раз выступал с подобными заявлениями. Например, в июле 2024 года, после теракта в Дагестане. Тогда Кадыров пригрозил всем, кто участвовал в теракте, смертью всего их рода. Он также отметил, что видит всех агрессоров, которые сидят в Европе.
Несколько журналистов, в том числе и иностранных, также попали под агрессию Кадырова. После смерти в Германии Зелимхана Хангошвили. Власти РФ разыскивали его как террориста после второй чеченской войны.
А в 2021 году под его взор попал и Алексей Навальный*. Кадыров тогда сказал, что политик должен прекратить «нападать» на семью Кадырова, иначе тот примет ответные меры.
* — признан экстремистом и террористом на территории РФ.
Такой способ разрешения конфликтов появился очень давно и до появления современных гражданских институтов использовался повсеместно. Такая система выступала регулятором, как суд в современном мире, например.
С ее помощью решали множество разных конфликтов и решают до сих пор. Но в 2024 году такая практика встречается все реже и реже, люди стали предпочитать обращаться в суд или полицию.
Идея кровной мести заключается в убийстве семьи тем, кто пострадал от виновника, рассказали в «Новых известиях».