Кому Кадыров угрожает кровной местью и что из этого выйдет

Глава Чечни несколько раз выступал с подобными заявлениями. Например, в июле 2024 года, после теракта в Дагестане. Тогда Кадыров пригрозил всем, кто участвовал в теракте, смертью всего их рода. Он также отметил, что видит всех агрессоров, которые сидят в Европе.