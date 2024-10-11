tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 08:53

Published 11 октября, 08:53

Modified 11 октября, 08:55

Updated 11 октября, 08:55

Красочное полярное сияние замечено над Черноисточинском

Красочное полярное сияние замечено над Черноисточинском. Фото

11 октября 2024, 08:53
Фото: Николай Обухов

Красочное полярное сияние замечено над Черноисточинском

В Черноисточинске местный фотограф сделал невероятно красочный снимок полярного сияния.

В ночь с 10 на 11 октября 2024 года жители средних широт могли наблюдать полярное сияние. Несмотря на то, что небо было затянуто облаками и температура опустилась ниже нуля, фотограф Николай Обухов не упустил шанс запечатлеть это редкое явление.

Фото: Николай Обухов
«Вероятность увидеть сияние была низкой, но я все-таки решил рискнуть», — рассказывает Николай на своей странице в соцсети Вконтакте.

Он отправился на мыс в получасе ходьбы от дома, где провел несколько часов, замерзая на ветру.

«Сначала я видел только легкую зеленую подсветку от облаков, но потом небо немного прояснилось и стали видны слабые всполохи сияния», — делится Николай.

Когда он уже собрался возвращаться домой, полярное сияние разыгралось во всей красе. Николай снимал сияние всю ночь, меняя точки съемки, чтобы поймать лучшие ракурсы.

Фотограф снял один кадр вертикально вверх, чтобы запечатлеть сияние в чистом виде.

Ранее жители Свердловской области могли увидеть в небе гигантскую комету.

Похожий на комету объект пролетел над Каменском-Уральским
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Окружающая среда#Природа#Северное сияние#Екатеринбург#Полярное сияние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика