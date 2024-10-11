Красочное полярное сияние замечено над Черноисточинском. Фото

Posted 11 октября, 08:53
Published 11 октября, 08:53
Modified 11 октября, 08:55
Updated 11 октября, 08:55
В ночь с 10 на 11 октября 2024 года жители средних широт могли наблюдать полярное сияние. Несмотря на то, что небо было затянуто облаками и температура опустилась ниже нуля, фотограф Николай Обухов не упустил шанс запечатлеть это редкое явление.
«Вероятность увидеть сияние была низкой, но я все-таки решил рискнуть», — рассказывает Николай на своей странице в соцсети Вконтакте.
Он отправился на мыс в получасе ходьбы от дома, где провел несколько часов, замерзая на ветру.
«Сначала я видел только легкую зеленую подсветку от облаков, но потом небо немного прояснилось и стали видны слабые всполохи сияния», — делится Николай.
Когда он уже собрался возвращаться домой, полярное сияние разыгралось во всей красе. Николай снимал сияние всю ночь, меняя точки съемки, чтобы поймать лучшие ракурсы.
Фотограф снял один кадр вертикально вверх, чтобы запечатлеть сияние в чистом виде.
Ранее жители Свердловской области могли увидеть в небе гигантскую комету.