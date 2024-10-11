Красочное полярное сияние замечено над Черноисточинском. Фото

В ночь с 10 на 11 октября 2024 года жители средних широт могли наблюдать полярное сияние. Несмотря на то, что небо было затянуто облаками и температура опустилась ниже нуля, фотограф Николай Обухов не упустил шанс запечатлеть это редкое явление.