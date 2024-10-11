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Posted 11 октября, 07:35

Published 11 октября, 07:35

Modified 11 октября, 07:37

Updated 11 октября, 07:37

Гололед образовался на улицах Нижнего Тагила

Ледяной коллапс: жители Нижнего Тагила жалуются на скользкие дороги

11 октября 2024, 07:35
Фото: tagilcity.ru

Гололед образовался на улицах Нижнего Тагила

С утра 11 октября улицы Нижнего Тагила покрылись льдом. Трудности в передвижении испытывают пешеходы и автолюбители.

Снегопад прекратился еще вечером 10 октября. Однако его последствия осложняют жизнь горожанам. Люди отмечают, что во дворах и на тротуарах очень скользко. Поэтому многим приходится передвигаться практически по обочине и медленным шагом.

Отводила утром дочь в садик. Несколько раз чуть не упали — на дороге каток. Почему во дворах ничего не отсыпают? — написала в TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Елена.
Гололед в Нижнем ТагилеГололед в Нижнем Тагиле

Тем не менее, некоторые управляющие компании посыпали дорогу у домов песком. Так, передвигаться в таких условиях гораздо комфортнее, уверены жители.

Гололед в Нижнем ТагилеГололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем ТагилеГололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

В центре города тротуары также без обработки. Для одних — это веселье, можно покататься по льду. Для других — испытание.

Редакция TagilCity.ru обратилась управление ЖКХ с вопросом, как ведется контроль за управляющими компаниями, которые обязаны содержать дороги у МКД.

Гололед в Нижнем ТагилеГололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем Тагиле Гололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем Тагиле Гололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем Тагиле Гололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем Тагиле Гололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем Тагиле Гололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем Тагиле Гололед в Нижнем Тагиле
Гололед в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru
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#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Гололед#Снегопад#ЖКХ#Лед#Дороги#Екатеринбург
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