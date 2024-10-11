Ледяной коллапс: жители Нижнего Тагила жалуются на скользкие дороги

Posted 11 октября, 07:35
Published 11 октября, 07:35
Modified 11 октября, 07:37
Updated 11 октября, 07:37
Снегопад прекратился еще вечером 10 октября. Однако его последствия осложняют жизнь горожанам. Люди отмечают, что во дворах и на тротуарах очень скользко. Поэтому многим приходится передвигаться практически по обочине и медленным шагом.
Отводила утром дочь в садик. Несколько раз чуть не упали — на дороге каток. Почему во дворах ничего не отсыпают? — написала в TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Елена.
Тем не менее, некоторые управляющие компании посыпали дорогу у домов песком. Так, передвигаться в таких условиях гораздо комфортнее, уверены жители.
В центре города тротуары также без обработки. Для одних — это веселье, можно покататься по льду. Для других — испытание.
Редакция TagilCity.ru обратилась управление ЖКХ с вопросом, как ведется контроль за управляющими компаниями, которые обязаны содержать дороги у МКД.