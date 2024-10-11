tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 06:12

Published 11 октября, 06:12

Modified 11 октября, 06:14

Updated 11 октября, 06:14

Мужчину намотало на трактор под Екатеринбургом

Мужчину намотало на трактор под Екатеринбургом

11 октября 2024, 06:12
Фото: Ural Mash
Под Екатеринбургом в Октябрьском мужчину намотало на трактор.

50-летний мужчина из Октябрьского поехал на покос травы.

Однако в поле техника сломалась. Мужчина хотел отремонтировать трактор прямо в поле, однако зацепился одеждой за деталь и повис.

Близкие погибшего вскоре забеспокоились из-за его длительного отсутствия и стали ему звонить. Не получив ответа, поехали к нему в поле. Через несколько часов они нашли его уже мертвым, пишет Ural Mash.

Ранее в Екатеринбурге спасатели вскрыли квартиру и нашли тело мертвого мужчины.

В Екатеринбурге в шиномонтаже нашли тело владельца
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#18+#Екатеринбург#Умер#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика