Мужчину намотало на трактор под Екатеринбургом

Posted 11 октября, 06:12
Published 11 октября, 06:12
Modified 11 октября, 06:14
Updated 11 октября, 06:14
50-летний мужчина из Октябрьского поехал на покос травы.
Однако в поле техника сломалась. Мужчина хотел отремонтировать трактор прямо в поле, однако зацепился одеждой за деталь и повис.
Близкие погибшего вскоре забеспокоились из-за его длительного отсутствия и стали ему звонить. Не получив ответа, поехали к нему в поле. Через несколько часов они нашли его уже мертвым, пишет Ural Mash.
Ранее в Екатеринбурге спасатели вскрыли квартиру и нашли тело мертвого мужчины.