На борьбу с гололедом вышли дорожники в Нижнем Тагиле

Posted 11 октября, 12:02
Published 11 октября, 12:02
Modified 11 октября, 12:04
Updated 11 октября, 12:04
Мэр Владислав Пинаев поручил дорожникам работать и в предстоящие выходные дни, 12 и 13 октября. Также он призвал управляющие компании города бороться с гололедом во дворах и внутриквартальных проездах, за которые они несут ответственность.
Особое внимание уделять сложным участкам, чтобы минимизировать риски травматизма, — написал глава Нижнего Тагила в соцсетях, а также опубликовал видео, на котором тротуары и дороги рабочие посыпают песком.
Напомним, что с самого утра 11 октября жители Нижнего Тагила жалуются на очень сильный гололед, а также на то, что его никто не устраняет.