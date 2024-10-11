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Posted 11 октября, 12:02

Published 11 октября, 12:02

Modified 11 октября, 12:04

Updated 11 октября, 12:04

На борьбу с гололедом вышли дорожники в Нижнем Тагиле

На борьбу с гололедом вышли дорожники в Нижнем Тагиле

11 октября 2024, 12:02
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле дорожные службы борются с гололедом, который покрыл дороги и тротуары города после обильного снегопада 10 октября.

Мэр Владислав Пинаев поручил дорожникам работать и в предстоящие выходные дни, 12 и 13 октября. Также он призвал управляющие компании города бороться с гололедом во дворах и внутриквартальных проездах, за которые они несут ответственность.

Особое внимание уделять сложным участкам, чтобы минимизировать риски травматизма, — написал глава Нижнего Тагила в соцсетях, а также опубликовал видео, на котором тротуары и дороги рабочие посыпают песком.

Напомним, что с самого утра 11 октября жители Нижнего Тагила жалуются на очень сильный гололед, а также на то, что его никто не устраняет.

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#Евгения Сафина#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Снег#Гололед#Дорожники#Осень#Обработка#Екатеринбург#Песок
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