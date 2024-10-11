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Posted 11 октября, 15:18

Published 11 октября, 15:18

Modified 11 октября, 15:20

Updated 11 октября, 15:20

На трассе в Свердловской области Нива влетела в КАМАЗ

На трассе в Свердловской области Нива влетела в КАМАЗ

11 октября 2024, 15:18
Фото: ГИБДД Свердловской области
На трассе «Билимбай — Тарасково» в Свердловской области Лада Нива влетела в Камаз. Водитель легковушки погиб на месте.

В пресс-службе ГИБДД Свердловской области сообщили, что 75-летний водитель, управлявший Ладой Нивой, не учел погодных условий и скоростной режим из-за чего влетел в порожний КАМАЗ. Водитель легкового авто погиб до прибытия врачей.

Инспектора ГАИ установили, что оба водителя имели огромный стаж вождения. Водитель грузовика был трезв. Силовики продолжат расследование.

В ГАИ просят неукоснительно соблюдать ПДД, особенно в плохую погоду.

Напомним, что в Свердловской области 10 октября, в день первого снега, произошло 126 ДТП. Один человек скончался, 15 пострадали.

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