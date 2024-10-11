На трассе в Свердловской области Нива влетела в КАМАЗ

Posted 11 октября, 15:18
Published 11 октября, 15:18
Modified 11 октября, 15:20
Updated 11 октября, 15:20
В пресс-службе ГИБДД Свердловской области сообщили, что 75-летний водитель, управлявший Ладой Нивой, не учел погодных условий и скоростной режим из-за чего влетел в порожний КАМАЗ. Водитель легкового авто погиб до прибытия врачей.
Инспектора ГАИ установили, что оба водителя имели огромный стаж вождения. Водитель грузовика был трезв. Силовики продолжат расследование.
В ГАИ просят неукоснительно соблюдать ПДД, особенно в плохую погоду.
Напомним, что в Свердловской области 10 октября, в день первого снега, произошло 126 ДТП. Один человек скончался, 15 пострадали.