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Posted 11 октября, 12:52

Published 11 октября, 12:52

Modified 11 октября, 12:54

Updated 11 октября, 12:54

Наливные яблочки будут на столе каждый год: как правильно обрезать яблоню в октябре

Наливные яблочки будут на столе каждый год: как правильно обрезать яблоню в октябре

11 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Основное время для обрезки яблони — середина или конец октября, когда листья уже опали, и деревья находятся в состоянии покоя. Так деревья легче переносят стресс. К тому вовремя проведенная обрезка стимулирует рост новых побегов в следующем сезоне.

Перед началом обрезки внимательно осмотрите дерево. Обратите внимание на состояние веток — найдите поврежденные, больные или старые.

Очень важно успеть подготовить растение к зиме до наступления первых сильных заморозков. Всегда дожидаются, когда листва опадет, — советует эксперт портала «Антонов сад» Ольга Никонорова.

Для проведения обрезки вам понадобится:

  • Секатор — для тонких веток.
  • Садовые ножницы — для более толстых веток.
  • Пила — для крупных, старых веток.
  • Перчатки — для защиты рук.
  • Лестница — если нужно достать до высоких верхушек.
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Начните с того, чтобы удалить все мертвые и больные ветки. Они могут стать источником заболеваний, которые перейдут на здоровые части дерева. Удаляйте ветки, которые сильно пересекаются или растут внутрь кроны, чтобы дерево получало больше света и воздуха. Яблоня будет лучше себя чувствовать, если придать кроне правильную форму — пирамидальную или округлую. Также не нужно жалеть мелкую прикорневую поросль.

Ветви диаметром более десяти сантиметров осенью не спиливают. Их лучше спилить весной, — делится лайфхаком Ольга Никонорова.

Укорочение молодых, но сильно разросшихся побегов стимулирует рост боковых ветвей. Убирайте не более трети от длины побега за один раз. Срезы необходимо делать чуть выше почки, чтобы не повредить ее, и под углом — это помогает избежать накопления влаги и гниения. После обрезки можно обработать срезы садовым варом или специальной краской для деревьев, чтобы предотвратить заражение вредителями и болезнями.

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Регулярная обрезка яблони помогает получить урожай даже в «неяблочные» годы. Фото: 1MI

О чем еще важно помнить? Нельзя производить обрезку яблони за один раз — убирайте старые ветки постепенно. Процесс может растянуться на два-три года, однако здесь важно не переусердствовать, иначе дерево может заболеть. Если больных ветвей слишком много, а сам ствол выглядит трухлявым, то такое дерево лучше спилить — пользы от него все равно не будет.

После обрезки яблони подкормите ее фосфорно-калийным удобрением, приствольный круг тщательно прополите, прорыхлите и замульчируйте. До наступления серьезных заморозков обязательно обработайте вашу яблоньку противогрибковыми препаратами. А если на участок зимой забегают незваные гости — например, зайцы, защитите нижнюю часть ствола, обмотав ее дышащим агроволокном.

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