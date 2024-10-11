Наливные яблочки будут на столе каждый год: как правильно обрезать яблоню в октябре

О чем еще важно помнить? Нельзя производить обрезку яблони за один раз — убирайте старые ветки постепенно. Процесс может растянуться на два-три года, однако здесь важно не переусердствовать, иначе дерево может заболеть. Если больных ветвей слишком много, а сам ствол выглядит трухлявым, то такое дерево лучше спилить — пользы от него все равно не будет.