Нехватка кадров в Нижнем Тагиле превышает официальную безработицу почти в 15 раз

В «Водоканале» не хватает почти 40 сотрудников, в «УБТ-Сервисе» нехватка 25 человек, а у «Тагилдорстроя» — 13. В почтамте нужны 40 человек. Кроме того, дефицит кадров наблюдается в медицинской сфере: в городе требуются почти 240 врачей и 92 медсестры.