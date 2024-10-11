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Posted 11 октября, 05:59

Published 11 октября, 05:59

Modified 11 октября, 06:01

Updated 11 октября, 06:01

Нехватка кадров в Нижнем Тагиле превышает официальную безработицу почти в 15 раз

Нехватка кадров в Нижнем Тагиле превышает официальную безработицу почти в 15 раз

11 октября 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле не хватает несколько тысяч сотрудников на местных предприятиях и в организациях. Это почти в 15 раз больше официальных данных о безработице в городе.

В сентябре 2024 года официально безработными в городе и ГГО были 310 человек. При этом нехватка кадров составляет 4222 человека, сообщили в Центре занятости Нижнего Тагила.

Больше всего нуждаются в рабочих сотрудниках. Так, УВЗ не хватает 870 человек на рабочие места. На химпредприятии «Планта» более 170 вакансий, на НТМК более 90, а на НТЗМК — более 70.

В «Водоканале» не хватает почти 40 сотрудников, в «УБТ-Сервисе» нехватка 25 человек, а у «Тагилдорстроя» — 13. В почтамте нужны 40 человек. Кроме того, дефицит кадров наблюдается в медицинской сфере: в городе требуются почти 240 врачей и 92 медсестры.

Также не хватает сотрудников и в сфере образования: в школах не хватает 51 учителя, а в детских садах — 42 воспитателя и младших воспитателя.

Напомним, Свердловская область стала лидером по нехватке медсотрудников.

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